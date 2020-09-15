ريهام نسيم تحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوى.. الليلة

تستقبل قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفلًا غنائيًا فنيًا تحييه المطربة الشابة ريهام نسيم.ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال "نسيم"، من بينها: "كنتِ جميلة" كلمات عليمألحان يوحنا فيكتور٬ توزيع فادى إبراهيم، "وتعيش بلادي" كلمات وألحان بيتر يوسف٬ و"إيد في إيد" و"سبحة وصليب" وغيرها.يشار إلى أن ريهام نسيم، بدأت الغناء في سن الثامنة٬ ودرست الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وبدأت مشوارها الاحترافي فى الغناء العام الماضي 2019 بغناء أغنية "إيد في إيد".ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.