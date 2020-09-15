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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الإعلان الرسمى لفيلم «No Time to Die» قبل طرحه فى نوفمبر المقبل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:56 ص
فيلم No Time to Die
فيلم No Time to Die
وكالات
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طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند إعلانا تشويقا جديدا لفيلم "No Time to Die"، حيث نشر الحساب الرسمي لـ جيمس بوند عبر "تويتر"، مقطع فيديو جديدا من الفيلم المرتقب، الذي من المقرر عرضه في نوفمبر المقبل.

وغرد الحساب الرسمي لـ جيمس بوند عبر "تويتر" على الفيديو الدعائي، قائلا: "هل الغامض سافين (رامي مالك) هو الخصم الأكثر رعبا حتى الآن؟"، مضيفا: "فيلم No Time to Die، في دور السينما في نوفمبر المقبل".

وكانت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لجيمس بوند حرصت منذ فترة على استعادة ذكرياتها مع تصوير فيلم "SKYFALL"، الذى عرض عام 2012، وظهر النجم دانيال كريج، في الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية بموقع "إنستجرام"، وهو من وراء الكواليس، بجوار كل من جودي دينش وروري كينير.
لمشاهدة الإعلان من هنا

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