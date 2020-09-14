محمد محيي يتعاون مع مدين في أغنية «مابقتش شبهي»

يتعاون المطرب محمد محيي مع الملحن محمد مدين وذلك في أغنية ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "بتاع زمان" الذي طرح منه 4 أغنيات بشكل منفرد حتى الآن.ويتعاون محيي مع مدين في أغنية تحمل اسم "مبقتش شبهي" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى مرسي، وتوزيع موسيقي بيرم ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.كان محمد محيي قد طرح خلال الفترة الماضية 4 أغنيات من ألبومه الجديد الأخيرة حمل اسم "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع فهد، إضافة إلى أغاني "سهرانين، وفوضت أمري، وقلت أخونه"حيث يطرح كل فترة أغنية بشكل سنجل من أغنيات الألبوم الجديد والذي يعود به إلى جمهوره بعد فترة كبيرة من الغياب.