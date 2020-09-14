عفاف شعيب لـ سيدة القطار: «إنتِ عظيمة ونفسى أبوسك»

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن تجسيد شخصية «صفية» المعروفة إعلاميًا باسم سيدة القطار في فيلم سينمائي هو فخر للجميع، فهي سيدة نحترمها جميعًا لأنها أم مصرية بمعني الكلمة.وتابعت شعيب لـ"الدستور": "والله لو مكتوب حلو مفيش مانع، هذه سيدة جميلة طبعًا، وممكن أمثل دورها في سهرة تليفزيونية كده اللي هو فيلم ساعة ونص بالكتير، وليس مسلسلا، فهي قدوة للناس".وأضافت: "أنا لو شوفتها نفسي أبوسها طبعًا على موقفها، وأقولها شكرًا إنك أم عظيمة وكتر خيرك، ده ابنك، وجميع أبناء الجيش المصري ولادنا ويتشالوا على الرأس، هؤلاء الشباب يضحون بأرواحهم عشان نعيش كويس".كانت سيدة القطار قد أثارت جدلا بعدما حاولت دفع ثمن التذكرة لمجند جيش بعدما حاول كمسري القطار إهانته، قائلًا إنه مثل أبنائها الولاد ولا ترضى لهم بأي أذى أو ضرر، ما جعل الفيديو ينتشر انتشارًا سريعًا على السوشيال ميديا وسرعان ما كرمتها الدولة المصرية وهاتفها وزير الدفاع.