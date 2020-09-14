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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

كشف أول أعراض سرطان الدم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:03 م
سرطان الدم
سرطان الدم
وكالات
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كشف البروفيسور رومان تيمنيكوف، عضو الجمعية الروسية لأطباء الأورام، الأعراض المبكرة لسرطان الدم.

وينصح الأخصائي بضرورة إجراء الفحوص اللازمة عند ظهور أعراض مثل: الصداع والدوخة وفقدان الشهية والحمى دون سبب واضح والتعب والضعف العام وفقدان الوزن المفاجئ.

وأضاف، يمكن أن تظهر في مراحل المرض المتقدمة، أعراض على شكل عدم انتظام دقات القلب، وظهور بقع زرقاء على الجسم، وسوء التئام الجروح وزرقة في الشفاه والأظافر وإغماء وتشنجات وطفح جلدي وآلام في المفاصل والعظام.

وقال، "من الصعب تشخيص سرطان الدم في مراحله المبكرة، ولكن كقاعدة تكتشف الإصابة بالمرض خلال إجراء الفحوصات الطبية الدورية، أو عندما يراجع الشخص العيادة الطبية لسبب آخر".

وأضاف الأخصائي موضحًا، أن على الطبيب المختص الانتباه إلى التغيرات الحاصلة في تركيب دم المريض، وبالأخص الانتباه إلى وجود عناصر غير ناضجة في الدم على خلفية انخفاض الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء.

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