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منوعات

كيفية حجز موعد تحليل pcr

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:37 م
تحليل pcr
تحليل pcr
وسام عطية
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لكثرة أعداد الإصابات مؤخرا في جمهورية مصر العربية، قامت وزارة الصحة بنشر المعامل المتاحة بجميع محافظات مصر والتي يبلغ عددها 23 معملا بالجمهورية إلى جانب المعامل المركزية بالقاهرة لإصدار تحاليل PCR للمسافرين إلى الخارج، ولسرعة الطمأنينة يتم إعلان النتيجة خلال 24 ساعة من إجراء التحاليل.

كيفية حجز موعد تحليل pcr

وعن كيفية حجز موعد تحليل pcr، ينشر «الدستور» كيفية الحجز تسيهلا على المواطنين وسرعة آداء التحليل دون انتشار العدوى بين المواطنين وعن طريق كيفية حجز موعد تحليل pcr سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا.


قائمة المعامل المركزية بالمحافظات التي تختص بتحليل pcr:

محافظة القاهرة: حميات العباسية.
محافظة الجيزة: مستشفى حميات إمبابة.
محافظة الاسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية.
محافظة البحر الأحمر: المعمل المشترك بالغردقة.
محافظة جنوب سيناء 1: مستشفي شرم الشيخ الدولي.
محافظة جنوب سيناء 2: الطور العام بمحافظة جنوب سيناء.
محافظة الإسماعيلية: مستشفى حميات الإسماعيلية.
محافظة الشرقية: المعمل المشترك.
محافظة أسوان: مستشفى حميات أسوان.
محافظة الفيوم: مستشفى الفيوم العام.
محافظة المنوفية: مستشفى حميات شبين الكوم.
محافظة القليوبية: مستشفى حميات بنها.
محافظة المنيا: مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.
محافظة أسيوط: مستشفى صدر أسيوط الوليدية.
محافظة الأقصر: مستشفى حميات الأقصر.
محافظة البحيرة: المعمل المشترك بدمنهور.
محافظة الغربية: مستشفى حميات طنطا.
محافظة الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولى.
محافظة سوهاج: مستشفى أخميم المركزى.
محافظة بورسعيد: مستشفى حميات بورسعيد.
محافظة دمياط: مستشفى حميات دمياط.
محافظة قنا: مستشفى حميات قنا.
محافظة كفر الشيخ: مستشفى الزعفرانة.
محافظة مرسى مطروح: مستشفى النجيلة.

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