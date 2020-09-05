23 معملًا لإصدار تحليل PCR للكشف عن كورونا.. تعرف على العناوين

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة خصصت 23 معملًا بالجمهورية إلى جانب المعامل المركزية بالقاهرة لإصدار تحاليل PCR للمسافرين إلى الخارج، لافتًا إلى أن نتيجة التحاليل تظهر خلال 24 ساعة من إجراء التحاليل.وأوضح مجاهد أن قائمة المعامل تشمل؛ مستشفى حميات الإسكندرية، المعمل المشترك بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مستشفيي شرم الشيخ الدولي والطور العام بمحافظة جنوب سيناء، مستشفى حميات الاسماعيلية، مستشفى حميات أسوان، المعمل المشترك بمحافظة الشرقية، مستشفى الفيوم العام، مستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية، مستشفى حميات بنها بالقليوبية.وتابع أن المعامل تشمل أيضًا، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط بمحافظة المنيا، مستشفى صدر أسيوط الوليدية بمحافظة أسيوط، مستشفى حميات الأقصر، المعمل المشترك بدمنهور بمحافظة البحيرة، مستشفى حميات طنطا بالغربية، مستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية، مستشفى أخميم المركزى بسوهاج، مستشفى حميات بورسعيد، مستشفى حميات دمياط، مستشفى حميات قنا، مستشفى الزعفرانة بكفر الشيخ، مستشفى النجيلة بمطروح.