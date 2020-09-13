توقف الخطين الأول والثاني للمترو بسبب عطل الشبكة الكهربائية (صور)

قالت مصادر في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن الخطين الأول والثاني شهدا توقف حركة القطارات بسبب عطل بالشبكة الكهربائية.وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن فرق الطوارئ تعمل على إصلاح العطل بشكل سريع، لمنع التكدس على أرصفة المحطات، وسيتم توفير عدد من القطارات الخاوية للتمكن من فض التكدسات الموجودة ببعض من الخطين الأول والثاني.