«أكلة دايت».. سابليه الشوفان مناسب لأصحاب الأنظمة الغذائية

• المكونات:

• الطريقة:

• ملحوظة:

تعتبر الحلويات من المحرمات على أصحاب الأنظمة الغذائية الصحية، خوفا من اكتساب المزيد من الوزن.في هذا التقرير تقدم الشيف عظيمة حمدي، وصفة صحية لتحضير "السابليه" بدقيق الشوفان مناسب لأصحاب الحميات الغذائية.12 كوب زبدة طرية - 100 جرام1 ملعقة كبيرة سكر بودرة دايت - حسب الرغبة1 بيضة بدرجة حرارة الغرفةفانيليا أو بشر برتقال أو قرفة أو أي منكهات حسب الرغبةرشة ملح٢ كوب دقيق شوفان - ٢٠٠ جرامللتزيين.. مربى دايت حسب الرغبةنخلط الزبدة الطرية مع السكر الدايت البودرة ثم نضيف البيضة ونقلبهم جيدا.ثم نضيف الفانيليا أو القرفة أو أي منكهات حسب الرغبة، ثم نضيف رشة الملح ونقلب، ثم نضيف كوب من دقيق الشوفان ونقلب جيدا.ثم بالتدريج نضيف باقي الشوفان مع التحكم بالعجين باليد.ونترك العجين قليلا حتى يتشرب دقيق الشوفان ثم نقوم بفرده بين كيسين نايلون على أن لا يكون رفيع جدًا.نقوم بتقطيع العجين بالقطاعات اشكال حسب الرغبة ونرصه في صاج مبطن بورق زبدة.يدخل الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة حوالي ربع ساعة حتى تكون لونها ذهبي.ثم نقلب السابليه الكاملة ويتم حشوها بالمربى دايت ونضع عليها السابليه المفرغة من المنتصف.يجب أن تكون الزبدة طرية وليست سائلة حتى لا تقطع العجين.كمية السكر حسب الرغبة.يجب استخدام السكر الدايت الخالي من الاسبرتام.يمكن عمل نفس الوصفة كبيتيفور ولكن مع تقليل نصف كوب من دقيق الشوفان ووضع العجينة في جهاز البيتيفور.يفضل استخدام دقيق الشوفان، لو كان غير متوفر يمكن استخدام الشوفان الخشن وطحنه في البيت ناعم جدًا.