رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أكلة دايت».. سابليه الشوفان مناسب لأصحاب الأنظمة الغذائية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:04 م
سابليه الشوفان
سابليه الشوفان
إسلام جمال
طباعة
تعتبر الحلويات من المحرمات على أصحاب الأنظمة الغذائية الصحية، خوفا من اكتساب المزيد من الوزن.

في هذا التقرير تقدم الشيف عظيمة حمدي، وصفة صحية لتحضير "السابليه" بدقيق الشوفان مناسب لأصحاب الحميات الغذائية.


• المكونات:

12 كوب زبدة طرية - 100 جرام
1 ملعقة كبيرة سكر بودرة دايت - حسب الرغبة
1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة
فانيليا أو بشر برتقال أو قرفة أو أي منكهات حسب الرغبة
رشة ملح
٢ كوب دقيق شوفان - ٢٠٠ جرام
للتزيين.. مربى دايت حسب الرغبة

• الطريقة:

نخلط الزبدة الطرية مع السكر الدايت البودرة ثم نضيف البيضة ونقلبهم جيدا.
ثم نضيف الفانيليا أو القرفة أو أي منكهات حسب الرغبة، ثم نضيف رشة الملح ونقلب، ثم نضيف كوب من دقيق الشوفان ونقلب جيدا.
ثم بالتدريج نضيف باقي الشوفان مع التحكم بالعجين باليد.
ونترك العجين قليلا حتى يتشرب دقيق الشوفان ثم نقوم بفرده بين كيسين نايلون على أن لا يكون رفيع جدًا.
نقوم بتقطيع العجين بالقطاعات اشكال حسب الرغبة ونرصه في صاج مبطن بورق زبدة.
يدخل الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة حوالي ربع ساعة حتى تكون لونها ذهبي.
ثم نقلب السابليه الكاملة ويتم حشوها بالمربى دايت ونضع عليها السابليه المفرغة من المنتصف.

• ملحوظة:
يجب أن تكون الزبدة طرية وليست سائلة حتى لا تقطع العجين.
كمية السكر حسب الرغبة.
يجب استخدام السكر الدايت الخالي من الاسبرتام.
يمكن عمل نفس الوصفة كبيتيفور ولكن مع تقليل نصف كوب من دقيق الشوفان ووضع العجينة في جهاز البيتيفور.
يفضل استخدام دقيق الشوفان، لو كان غير متوفر يمكن استخدام الشوفان الخشن وطحنه في البيت ناعم جدًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

«الأعلى للإعلام» يحقق مع رضوى الشربيني في تصريح «غير المحجبات»

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

«صحة دبي» تعدل رسوم فحوص كورونا

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

عرض الجزء العاشر من «جيش الشمس» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

عبير لطفي: خشبة المسرح تُخرج الممثل الحقيقي

استكمال فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم المواطنة في المنيا

هشام قنديل: أصررنا على إقامة المهرجان العربي للفن التشكيلي نشرا للأمل