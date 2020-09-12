وائل غنيم: «‏نفسي النصابين بتوع الجزيرة يتبنّوا معارض قطري يطالب بإسقاط تميم»

شن وائل غنيم، هجوما حادا على المقاول الهارب محمد علي، بعد إعلان قناة الجزيرة الإرهابية القطرية استضافة الأخير في حوار صحفي.وقال غنيم في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏نفسي النصابين بتوع الجزيرة اللي عاملين فيها منبر الحرية يتبنّوا معارض قطري بيطالب بإسقاط تميم وحكومته زي ما هما متبنّيين ابن مصر الضال محمد علي. العيب مش عليكم يا قطريين، العيب عالمصريين اللي شغالين معاكم يبيعوا الوهم لجموع الغاضبين في الشعب المصري. فاقد الشيء لا يعطيه يا فاقدين".