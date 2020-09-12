حقيقة فيديو إطلاق النار اعتراضًا على تنفيذ قرارات إزالة في سوهاج

على خلفية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمنًا مقطع فيديو يزعم أنه لمجموعة من الأشخاص بإحدى قرى بمحافظة سوهاج يطلقون أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم؛ اعتراضًا على تنفيذ قوات الشرطة قرارات إزالة لمنازلهم، تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه خاص بواقعة سابقة، وقعت أحداثها عام 2017، وسبق تناولها إعلاميًا فى ذاك الوقت.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قال إنه كان هناك جدل كبير بين العديد من المواطنين، خلال الفترة السابقة، بسبب عملية التصالح على مخالفات البناء، وتساءلوا: لماذا التشدد في التعامل مع عملية التصالح على المخالفات في هذا التوقيت تحديدا؟ ولماذا كل هذا الجد والحزم لوقف هذا النزيف الهائل من فقدان الأراضي الزراعية إحدى أهم ثروات بلادنا؟.وردا على التساؤلات السابقة من المواطنين، أجاب مدبولي- وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال لقاء عقده اليوم مع عدد من كبار الكتاب والإعلاميين بحضور عدد من أعضاء الحكومة في مدينة بنها، قائلا: نواجه تحديا كبيرا جدا، وهو صعوبة ومشقة السباق الذي لا ينتهي بين الدولة والمواطن بسبب المخالفات التي تحدث، والتي بعد حدوثها تصبح أمرا واقعا، وتصبح الدولة في مأزق كونها تتحرك فقط حتى تعالج المشكلة التي أصبحت واقعا على الأرض، وهذه هي الكارثة والتحدي اللذان نتحدث عنهما.