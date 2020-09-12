السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»
السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:22 م
نجلاء رفاعيطباعة
القضية الأولى: -
دهس شاب بسيارته وتسبب في إصابته بكسور في الجسم بالجيزة
القضية الثانية: -
التعدي بالضرب على مواطن في التجمع الخامس
القضية الثالثة: -
إتلاف سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة والتصادم بالسيارتين.
قرارات النيابة:-
إخلاء سبيل صالح جمعة وطليقته بكفالة 5000 جنيه لكل منهما إذا لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا والتهم: إتلاف والقيادة بدون ترخيص.
دهس شاب بسيارته وتسبب في إصابته بكسور في الجسم بالجيزة
القضية الثانية: -
التعدي بالضرب على مواطن في التجمع الخامس
القضية الثالثة: -
إتلاف سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة والتصادم بالسيارتين.
قرارات النيابة:-
إخلاء سبيل صالح جمعة وطليقته بكفالة 5000 جنيه لكل منهما إذا لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا والتهم: إتلاف والقيادة بدون ترخيص.