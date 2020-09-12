السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

القضية الأولى: -دهس شاب بسيارته وتسبب في إصابته بكسور في الجسم بالجيزةالقضية الثانية: -التعدي بالضرب على مواطن في التجمع الخامسالقضية الثالثة: -إتلاف سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة والتصادم بالسيارتين.قرارات النيابة:-إخلاء سبيل صالح جمعة وطليقته بكفالة 5000 جنيه لكل منهما إذا لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا والتهم: إتلاف والقيادة بدون ترخيص.