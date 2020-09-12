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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تقدم 16 طن مواد إغاثية لمخيم الوعرة اليمنى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
الإمارات تقدم مواد
الإمارات تقدم مواد إغاثية
أ ش أ
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قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، 16 طنا من المواد الإغاثية إلى 1400 أسرة بمخيم الوعرة بمدينة الخوخة الساحلية باليمن، والتي فرت منذ 5 سنوات من مدن الحديدة والحوك والحالي والدريهمي وبيت الفقية وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى القمع الانقلابية الحوثية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، أن دولة الإمارات تواصل مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

وتقدم أهالي المخيم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات و"هيئة الهلال الأحمر " على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم.

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