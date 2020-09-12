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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سيف عبدالرحمن يتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين.. اليوم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
سيف عبد الرحمن مع
سيف عبد الرحمن مع يوسف شاهين
نضال ممدوح
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يتسلم الفنان سيف عبدالرحمن، درع تكريم اسم المخرج العالمى يوسف شاهين٬ خلال الحفل الذى تقيمه جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بمناسبة ذكرى وفاة شاهين، وذلك فى السابعة من مساء اليوم السبت٬ بقاعة «أولاد العم» المفتوحة بالجيزة.

ويتحدث الفنان سيف عبدالرحمن، عن أهم المحطات الفنية والعديد من المواقف التى جمعت بينه وبين المخرج يوسف شاهين، كما يلقى رئيس الجمعية الضوء عن كواليس الأفلام التي أخرجها شاهين للموسيقار فريد الأطرش.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أغاني وألحان الموسيقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، كما يلقى عدد من الشعراء مجموعة من القصائد الشعرية كتبت خصيصًا للمخرج يوسف شاهين.

يذكر أن المخرج يوسف شاهين، اكتشف الفنان سيف عبد الرحمن، ضمن عدد كبير من نجوم الفن، مثل الفنان الراحل عمر الشريف، والفنان هاني سلامة وغيرهم، وشارك عبد الرحمن في العديد من أعمال يوسف شاهين، وقد كان من المقرر إقامة الحفل في شهر يوليو الماضي، لولا فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب فى تأجيله.

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