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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الوفد: لن نقبل أقل من 40 مقعدًا فى قائمة مجلس النواب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:19 ص
رئيس الوفد
رئيس الوفد
إسلام نصير
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه لن يقبل في انتخابات مجلس النواب القادمة أقل من 40 مقعد في القائمة بجانب التنسيق على الفردي.

وأضاف "أبوشقة"، في تصريحات له، أن الجميع يشاهد الشخصيات التي تأتي لحزب الوفد لتخوض الانتخابات بالنظام الفردي وجميعها شخصيات يعرفها الجميع.

وأشار "أبوشقة" إلى وجود مخطط لتصدير مشهد للخارج والهدف منه هدم حزب الوفد، وأنه في حقيقة الأمر هدم حزب الوفد يعني هدم الدولة المصرية لأنه يمثل المعارضة الوطنية والتي تعد جزء من نظام أي دولة ونشر الشائعات في هذا الأمر مخطط له لذلك لم نسمح لهدم حزب الوفد.

وأوضح أنه لم يعرف أي اسم حتى الآن من الأسماء التي ستضمها قائمة انتخابات مجلس النواب حتى اسم ابنته، مؤكدًا أنه يعمل من أجل الوفد ورفض مناصب كثيرة ولكن قبل منصب رئاسة الوفد من أجل الوفد ومن أجل حبه للوفديين.
رئيس الوفد
رئيس الوفد

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