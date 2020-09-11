الاثنين.. أولى جلسات استئناف الحكم في قضية إخلاء مقر نادي القصة

تنظر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الاثنين المقبل، أولى جلسات استئناف نادى القصة بعد صدور حكم قضائي بإخلاء مقره التاريخي في حي جاردن سيتي بالقاهرة.ويواجه نادي كتاب القصة في مصر، الذي أسسه الأديب يوسف السباعي، وترأسه الأديب توفيق الحكيم عام 1954، خطر الإغلاق، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإعطاء "نادي القصة" أجلًا لمدة شهر في أول جلسة بالدعوى المرفوعة من ورثة القيادي السياسي الراحل فؤاد سراج الدين، لإخلاء المقر وتسليم العقار للورثة.