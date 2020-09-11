ترامب: اتفاق البحرين وإسرائيل لحظة تاريخية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام لحظة تاريخية.وأضافت البحرين أن الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أشاد بالدور الأمريكي المحوري لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.وأوضح وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وفق قناة العربية الإخبارية، أن الملك أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل، ومن جهته، قال نتنياهو إن الاتفاق مع البحرين عهد جديد للسلام.وقال البيت الأبيض في بيان إن نتنياهو وملك البحرين عبرا عن شكرهما لدور ترامب في التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة جهدها للتوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة.