رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالوادي الجديد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:26 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
طباعة
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء خفض أسعار التصالح على البناء بمراكز المحافظة الخمس، بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وصرح المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أنه بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة، موضحا أن هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة وهي على حسب الغرض وتشمل "سكني – تجاري – صناعي – إداري – أخرى" وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.

وأضاف الطماوي، أنه جرى التنبيه على المواطنين المخالفين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمدينة، وذلك قبل موعد انتهاء المهلة الأخيرة، ويجري تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتذليل العقبات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

قطع المياه عن منزل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 12 ساعة

الصور

image description

«أعتبرهم أبنائي».. حكاية صاحب مأوي قطط الشوارع في وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

الأكثر قراءة

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن عند الإصابة بكورونا

%40 من مصابى كورونا لم تظهر عليهم الأعراض عند التشخيص

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
المزيد

الثقافة

أحمد الشهاوي يشارك في ندوة مؤسسة «العويس» حول «الصايغ»

حفل لفريق «تكسير شرقى» بدرب 1718.. الليلة

«شلة ليبون» رواية ترصد المتغيرات في المجتمع المصري عبر 7 أصدقاء

آخرها فتح المكتبات.. كيف عادت الحياة الثقافية فى مصر؟