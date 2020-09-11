تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء خفض أسعار التصالح على البناء بمراكز المحافظة الخمس، بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.وصرح المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أنه بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة، موضحا أن هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة وهي على حسب الغرض وتشمل "سكني – تجاري – صناعي – إداري – أخرى" وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.وأضاف الطماوي، أنه جرى التنبيه على المواطنين المخالفين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمدينة، وذلك قبل موعد انتهاء المهلة الأخيرة، ويجري تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتذليل العقبات