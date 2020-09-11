شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4720 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت: «1908 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 245 مخالفة السير بدون تراخيص، 19 دراجة نارية مخالفة، 47 مخالفة موقف عشوائي، 62 مخالفة شروط الترخيص».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.