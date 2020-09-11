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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء في دمياط بنسبة 30%

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:30 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وبحسب التقرير بلغت نسبة التخفيض في محافظة دمياط حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجاري ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعي ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى "إداري" 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 100 إلى 300 جنيه، وتجاري ما بين 200 و500 جنيه، والصناعي ما بين 120 جنيها و300 جنيه وأخرى "إداري" ما بين 120 و300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني ما بين 75 و100 جنيه، وتجاري ما بين 100 و180 جنيهًا، والصناعي 75 جنيهًا وأخرى "إداري" 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها، وتجاري 75 جنيهًا، والصناعي 50 جنيها وأخرى "إداري" 80 جنيها.

وتتضمن عملية تخفيض قيمة التصالح علي مخالفات البناء محافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

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