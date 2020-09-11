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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

والد «بائع الفريسكا» ينفى عرض رجل أعمال لنجله بالزواج وتسليمه شقة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:07 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نفى عبد الناصر راضي والد الطالب إبراهيم المعروف إعلاميًا «ببائع الفريسكا» ما تم تداوله على مواقع التواصل، عن عرض أحد رجال الأعمال شقة سكنية بكورنيش الإسكندرية بمبلغ 2 مليون جنيه على نجله، بالإضافة لخطبة ابنته للطالب إبراهيم.

واضاف والد إبراهيم لـ« الدستور» أن، نجله لم يتلقى أي عروض من أحد سوى ما تم الإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة، ولم يتم أي خطبة أو عرض بالزواج كما تم تداوله على بعض المواقع.

كما استنكر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور عن إحدى الراقصات ودعوته له بالعشاء رافضًا التعليق عليه.

وأشار إلى أن إبراهيم، بدأ في كورسات تحضيرية تلك الأيام للإستعداد لدراسته بكلية الطب، لافتًا إلى أنه كل تركيزه الآن في مستقبله ومشواره الدراسي المقبل عليه.

وأكد والد « إبراهيم» أن نجله لا ينتظر أي مساعدات أخرى من أحد، بل كل ما يطلبه أن لا يتردد عنه أقاويل ليست بصحيحة، وانه ليس لديه أي اتصال بالسوشيال ميديا في الوقت الحالي ولن يسمع عنه أحد شيئًا حتى يكون في مكان أفضل ويثبت أنه على قدر المسؤولية بتفوقه وإنجازه.

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