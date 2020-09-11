الليلة.. حفل ختام الدورة 27 من «التجريبى» بالمسرح القومى

يستقبل المسرح القومي بالعتبة٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل ختام فعاليات الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بحضور رئيس المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان.ومن المقرر أن يختتم فعاليات المهرجان٬ العرض المسرحي "تحوت" من إخراج سامح بسيوني. يسبق العرض توزيع جوائز الدورة التي تتوزع علي ثلاث مسابقات هي: مسرح الحظر، العروض المصورة والعروض المصرية الحية."تحوت" كتابة محمد مبروك، موسيقي كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د.محمد سعد، أزياء د.أحمد عبدالعزيز، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، وبطولة عدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.وشهدت فعاليات الدورة 27، ثلاثة عشر عرضا مسرحيا مصريا علي مسارح الهناجر والصغير والمكشوف بالأوبرا ومسرح معهد الفنون المسرحية ضمن مسابقة د. حسن عطية للعروض المصرية الحية.فضلا عن تسعة عروض في كل من مسابقتي الحظر والعروض المصورة قدمت عبر قناة المهرجان الرسمية على يوتيوب والموقع الرسمي، وتسعة عروض من ذاكرة المهرجان.