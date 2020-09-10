«قومي المرأة» بالمنوفية يزور «سيدة القطار» ويقدم باقة ورد لها

زارت منى عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية مساء اليوم، السيدة "صفية إبراهيم" المعروفة إعلاميًا باسم "سيدة القطار" في مكان إقامة اختها بمحافظة المنوفية، والتي كانت في زياره لها لحضور مناسبة سعيدة.وعبرت "عطية" عن خالص تقديرها واعتزازها لما قامت به "صفية إبراهيم" من دور إنساني عظيم نابع من قلب أم مصرية أصيلة، مؤكدة أنها تعد فخر لجميع نساء مصر وقدمت المقررة إليها باقة ورد تكريمًا لها، ونقلت لها تحيات وتقدير جميع عضوات وأعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة.يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس قد تواصلت مع السيدة صفية اليوم، وستلتقي بها الأسبوع المقبل تكريما لها، كما تم تعيينها عضو بفرع المجلس بالغربية.وكانت "سيدة القطار" قد دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المجند وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة صفية ابراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.