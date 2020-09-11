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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 11-9-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 11-9-2020، خلال تعاملات عطلة الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، تراجع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 1.14 دولار، متدنيًا إلى 40.19 دولار، وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية، وعلي مستوى النفط العالمي ارتفع خام برنت بنحو 1.01 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 40.79 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع 1.29 دولار ليغلق عند 38.05 دولار للبرميل.

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل استقرار الدينار في المصرف العربي الدولي وبنك بلوم.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 11-9-2020

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.42 جنيه وللبيع 51.76، كما استقر الدينار أمام الجنيه في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.38 جنيه والبيع 51.73، في المقابل ارتفع الدينار في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.09 جنيه وللبيع 51.96.

أسعار الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء في المصرف المتحد 47.57 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الاسكندرية سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.70، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، أما في بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.95 جنيه وللبيع 51.76، أما في بنك عودة سجل للشراء 47.75 جنيه وللبيع 51.73.

وفي البنك المركزي المصري سجل اليورو للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.81، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.98 جنيه وللبيع 51.73، كما تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.70، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.87.

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