«جرينبيس» تحذّر من خطورة دخان حريق مرفأ بيروت

حذّرت منظمة جرينبيس البيئية اليوم، من خطورة الدخان المنبعث من حريق الإطارات داخل مرفأ بيروت، لما قد يتضمّنه من ملوثات عضوية يمكن تنشّقها أو مركبات شديدة السمية.وأوضحت المنظمة العالمية في سلسلة تغريدات "بناء على المعلومات المتداولة حول السبب وراء الحريق المشتعل في مرفأ بيروت، أنه ينتج عن حرق الإطارات جسيمات دقيقة ودخان مرئي ورماد، ولكن أيضًا الكثير من الملوثات العضوية المتطايرة التي يمكن تنشقها حتى خارج نطاق الدخان".ونبّهت الى أن الدخّان قد يحتوي "مركبات شديدة السمية مسببة للسرطان، وغالبًا ما تكون هذه الجسيمات من المركبات العضوية المتطايرة والكربون الأسود وغيرها من الغازات الحمضية مثل ثاني أكسيد الكبريت".ونصحت "جميع سكان منطقة بيروت ومحيطها البقاء في المنزل وإبقاء النوافذ مقفلة والابتعاد عنها وعن الشرفات، والالتزام بوضع الكمامات".واندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت عند قرابة الساعة الواحدة ظهرًا (10،00 ت غ)، بدأ داخل مستودع يحوي إطارات وزيوت ثم تمدد إلى مستودعات أخرى.ورغم جهود الإطفاء المستمرة منذ ساعات بمشاركة طوافات الجيش، لم يتمكن عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من إخماده بشكل كامل بعد.