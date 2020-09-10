رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جرينبيس» تحذّر من خطورة دخان حريق مرفأ بيروت

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:39 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
وكالات
طباعة
حذّرت منظمة جرينبيس البيئية اليوم، من خطورة الدخان المنبعث من حريق الإطارات داخل مرفأ بيروت، لما قد يتضمّنه من ملوثات عضوية يمكن تنشّقها أو مركبات شديدة السمية.

وأوضحت المنظمة العالمية في سلسلة تغريدات "بناء على المعلومات المتداولة حول السبب وراء الحريق المشتعل في مرفأ بيروت، أنه ينتج عن حرق الإطارات جسيمات دقيقة ودخان مرئي ورماد، ولكن أيضًا الكثير من الملوثات العضوية المتطايرة التي يمكن تنشقها حتى خارج نطاق الدخان".

ونبّهت الى أن الدخّان قد يحتوي "مركبات شديدة السمية مسببة للسرطان، وغالبًا ما تكون هذه الجسيمات من المركبات العضوية المتطايرة والكربون الأسود وغيرها من الغازات الحمضية مثل ثاني أكسيد الكبريت".

ونصحت "جميع سكان منطقة بيروت ومحيطها البقاء في المنزل وإبقاء النوافذ مقفلة والابتعاد عنها وعن الشرفات، والالتزام بوضع الكمامات".

واندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت عند قرابة الساعة الواحدة ظهرًا (10،00 ت غ)، بدأ داخل مستودع يحوي إطارات وزيوت ثم تمدد إلى مستودعات أخرى.

ورغم جهود الإطفاء المستمرة منذ ساعات بمشاركة طوافات الجيش، لم يتمكن عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من إخماده بشكل كامل بعد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

«شوقي» يكشف حقيقة إلغاء التشعيب بالثانوية العامة العام المقبل

موعد فتح الطيران السعودى

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودى

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

عمرها 19 عامًا.. أحمد السنباطي يروي حكاية ألحان والده مع فيروز

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
المزيد

الثقافة

شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية

«كانا طفلين».. تفاصيل أول لقاء بين رياض السنباطي وأم كلثوم

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5.. الثلاثاء

«مرض في عينه كان سببًا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء