ماكرون: أوروبا تدعم قبرص واليونان في وجه استفزازات تركيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن باريس يقلقها الدور التركي في شرقي البحر المتوسط وأدى إلى تصعيد التوترات بالمنطقة.وأوضح الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي بباريس في ختام قمة دول الجنوب الأوروبي، أن هذه القمة تأتي في ظل تحديات تواجهها أوروبا في شرقي المتوسط، داعيا تركيا إلى وقف عمليات التنقيب في شرقي المتوسط.وشدد ماكرون على تضامن القمة مع قبرص واليونان في وجه الاستفزازات التركية، مشيرا إلى أن تركيا تسعى للهيمنة والسيطرة في المتوسط.وأشار ماكرون إلى ضرورة احترام سيادة الدول الأوروبية في المتوسط، مؤكدا أن هناك مصيرا واحدا يربط بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.وطالب الرئيس الفرنسي تركيا باحترام حظر السلاح إلى ليبيا وعدم تصدير الأسلحة إلى الجماعات المسلحة.