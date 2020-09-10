«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

تواصلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة منذ قليل، مع السيدة "صفية ابراهيم" المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، التي دافعت عن جندى أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا الجندى وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة صفية إبراهيم بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير للسيدة صفية خلال حديثها معها تليفونيا، قائلة: "انتى نموذج مشرف للمرأة المصرية والأم الجدعة التي تتمتع بالقيم المصرية الأصيلة، نشكرك جميعا من قلوبنا".وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أنه تقديرًا من المجلس للموقف الإنساني للسيدة صفية إبراهيم فقد اتخذ المجلس قرارًا بتعيينها عضوة بفرع المجلس بمحافظة الغربية، وسيتم استقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها.