«دستورها الفبركة».. رحلة الجماعة الإرهابية مع الشائعات منذ سقوطها

• مبروك عطية

• مخالفات البناء

• محمد علي

• الشهيد الحى

• شهيد 2013

تستغل جماعة الإخوان الإرهابية وفلولها الهاربين في كلٍ من الدوحة وإسطنبول كل مناسبة من حين لآخر لإحداث فتنة ووقيعة في مصر على مدار 7 سنوات كاملة ومنذ الإطاحة بنظامهم في مصر بعد الـ 30 يونيو 2013، حيث اعتادوا على "فبركة" معظم مضمونها أملًا في الوصول إلى أهدافها، ودائمًا يزجوا بأسماء كبار الشخصيات العامة بمصر ممن لهم جمهور كبير للسيطرة على العقول، كما حدث مع الدكتور مبروك عطية، ومحاولة صنع هياج من الشعب المصري ضد الدولة.تعرض الشيخ مبروك عطية لموجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من برامج "التوك شو" المختلفة خلال الأيام الماضية بعد أن أذاعت إحدى قنوات جماعة الإخوان والتي تنطلق من إسطنبول فيديو للشيخ يهاجم معترضًا على قانون التصالح في مخالفات البناء.وعبر عدد كبير من المصريين عن صدمتهم من الفيديو وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي الشيخ مبروك عطية بطريقة لاذعة ما دفع الشيخ للخروج عن صمته والرد على الانتقادات.ونشر الشيخ مبروك عطية فيديو على قناته الرسمية على "يوتيوب" قبل يومين للرد على كل الانتقادات حيث أكد أن الفيديو محل الجدل هو فيديو مجتزأ ومفبرك وقديم يعود تاريخ المقاطع به لأربعة أو خمسة أعوام سابقة، وأن جماعة الإخوان اتبعت أسلوبها المعتاد في التضليل والفبركة لإحداث فتنة وإشعال الشارع المصري.وقال عطية: "يا أصحاب الفبركة اعلموا أنكم بهذه الفبركة مزوِّرون آثمون عصاة واعلموا أن الله ليس بغافل عما تعملون، ويحاولون أن يجعلونني في صفهم وأنا لست في صف مخلوق أو حزب أو جماعة، مبروك عطية ينتمي لتراب هذا الوطن ويوقر رئيسه ويدعو له، والموت أحب إليّ من أن أخالف الأمة أو أنتمي لجماعة مزورة".كما نشر الشيخ عطية فيديو آخر قبل يوم واحد يدور حول نفس القضية، حيث قال: "هاجمت بناء المساجد على أراض مخالفة أو مغتصبة قبل هذا القانون بسنوات طويلة قبل 40 عامًا كما وهاجمت البناء على الأراضي الزراعية ودعّمت مهاجمتي لها بالشرع والدين".اعتادت قنوات ومنصات الإخوان المختلفة على "فبركة" معظم مضمونها أملًا في الوصول إلى أهدافها، وجاء آخرها استغلال قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر والذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة البناء المخالف على حرم نهر النيل والترع والمجاري المائية أو البناء على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة وهو الملف الذي توليه الحكومة المصرية أولوية للقضاء على العشوائيات وتهدف به لبناء منشآت تحت مظلة التخطيط العام للدولة.كما روجت الجماعة في نفس الإطار إلى هدم الدولة المصرية لـ"المساجد" كنوع من "الحرب على الدين"، وهو ما تبين كذبه بعد افتتاح محور المحمودية بالإسكندرية قبل أيام حيث تم الإعلان عن بناء العديد من المساجد الكبيرة ذات الطراز المعماري الجميل في نفس الأماكن التي زعمت الجماعة هدم المساجد بها.فشلت الدعوات التي أطلقها المقاول الهارب محمد على من خلال بث فيديوهات متلاحقة من إسبانيا بالاتفاق مع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين فى تركيا، وحاول خلالها بث شائعات وأكاذيب بهدف تأجيج الرأي العام وإثارة البلبلة في البلاد، ويقوم أعضاء الجماعة الإرهابية بترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومن خلال قنواتهم وحساباتهم، لكن تلك الدعوات لم تجد أي صدى داخل مصر.وظهر ذلك من خلال قيام قنوات مكملين والجزيرة والشرق التابعة للجماعة الإرهابية، حيث قاموا بفبركة فيديوهات لأعداد كبيرة من التجمعات في الميادين المختلفة بالمحافظات المصرية على أنها حقيقية، وتبين للمواطنين أنها منذ عام 2013 و2011.روجت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية صورة شاب مصرى يدعى أحمد أبو ليلة، ادعوا أنه استشهد في المظاهرات المزعومة وأثناء قيام الشخص بتصفح مواقع التواصل فوجئ بأحد الأشخاص يقوم بعمل شير لصورته ودون عليها البقاء لله أول شهيد فى المظاهرات، مما أصابه بحالة من الفزع، وقام أحمد أبو ليلة بالخروج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليؤكد كذب تلك الشائعة، قائلًا: ينفع كدا.. والله أنا حي أرزق، يا ريت الناس تبطل تنشر أي كلام وخلاص.ورغم خروج أبو ليلة ونفيه استشهاده، إلا أن أعضاء الجماعة الإرهابية أصروا على نشر الأكذوبة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ضاربين بما نشره أبو ليلة من تكذيب عرض الحائط، وكأنهم يعرفون أكثر منه شخصيًا.كما قامت اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية بنشر صورة لأحد الأشخاص على أنه سقط شهيد المظاهرات التى ادعوا أنها اندلعت فى مصر، وقاموا بالترويج لها عبر صفحاتهم لتأجيج الرأى العام، لكن يقظة المصريين أفشلت مخططهم الفاشل، وتبين أن الصورة المتداولة لشاب استشهد فى عام 2013، وقاموا بنشر صورته على أنه شهيد المظاهرات.