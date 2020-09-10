وزير الإعلام السوداني: مساعدات مصر بلغت 180 طنًا وما زالت مستمرة

أعلن السودان عن استقبال مطار الخرطوم الدولي، اليوم، طائرتي شحن مصريتان تمثلان الشحنة التاسعة والعاشرة للجسر الجوي المصري ضمن المساعدات للسودان.من جانبه قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الذي كان فى استقبال الشحنات، إن حجم المساعدات المصرية منذ بداية الجسر الجوي بلغت 180 طنا من المساعدات عبر سلسلة من الرحلات بلغت 10 طائرات، مشيرا إلى تواصل رحلات الجسر الجوي يوم السبت القادم، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.وأشار صالح إلى أن رحلات الجسر الجوي مع مصر لبى كافة الاحتياجات حسب الأولويات التى حددتها الجهات السودانية بما فيها وزارة الصحة، موضحا أن المساعدات شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية بجانب مواد وأجهزة طبية والأمصال وأدوية مصاحبة للأمراض المصاحبة للخريف، منوها إلى أن هنالك مناطق مهددة بالعقارب والثعابين بالإضافة إلى مواد الإيواء من مشمعات وخيام للمتأثرين بالفيضانات.وأشار وزير الثقافة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء فى مصر والأجهزة المختلفة فى التواصل مع نظرائهم والتعرف على الاحتياجات المطلوبة متقدما بالشكر للحكومة والشعب المصري للتفاعل الكبير مع الفيضانات التي ضربت البلاد، مؤكدا أن مصر من أول البلاد التى تفاعلت مع أحداث الفيضان.وأشاد فيصل بجهود الإعلام المصري من خلال الحملة التى يقودها للتضامن مع السودان والسودانيين فى أجهزة الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا مؤكدا أهمية العلاقات الممتدة بين شعبي البلدين.