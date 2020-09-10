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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

5 أيام تفصل أصالة عن طرح ألبومها الخليجي الجديد «لا تستسلم»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:37 م
أصالة
أصالة
حسن أمين
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تستعد المطربة السورية أصالة نصري لطرح ألبومها الغنائي الخليجي الجديد "لا تستسلم"، بعد الانتهاء منه بشكل كامل خلال الأيام الماضية.

ويفصل أصالة عن طرح الألبوم بالأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية 5 أيام فقط، حيث من المقرر طرحه منتصف شهر سبتمبر الجاري بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 20 أغنية.

وجاءت أسماء أغنيات الألبوم: "كالمعتاد، ونعم اشتاق، وسوى، ويوم لي، والمحك، وغيمتك، ونظرتى، وانا معاك، وبيان، ولا تستسلم، وغمض عيونك، وأنا عمرى، وإشتقت لك، ووش كنت اقول، ويا مثبت، وما اعرف انطق، ورفقا، والطف بحالي، ودروب الأماني، ووالله وتفارقنا".

وتعاونت أصالة في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي فمن الشعراء كل من قوس، وسعودي بن عبد الله، ومحمد بن عبد العزيز، والعالية، وبدر عبد المحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وبدر عبد المحسن، كلمات محمد أبو نعمة وغيرهم.

ومن الملحنين كل من سهم، وبازل، وعبد القادر الهدهود، وعزوف، وصادق الشاعر، ومن الموزعين كل من بشار سلطان، وخالد عز، ورأفت وغيرهم.

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