القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية بالنزهة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، غموض سرقة مشغولات ذهبية من منزل أحد المواطنين بالقاهرة وضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات.تلقى ضباط قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد.بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة» مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.وبإرشادها تم ضبط كافة المسروقات لدى عميلها «سيئ النية» صاحب محل مشغولات ذهبية في عين شمس، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.