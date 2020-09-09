رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ازدياد عدد الولايات المتأثرة بالفيضانات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:28 م
لينا الشيخ
لينا الشيخ
أ ش أ
طباعة
أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ المتعلقة بالسيول والفيضانات، ازدياد عدد الولايات المتأثرة بالفيضانات.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الأربعاء، إن المجلس استمع لإفادة من وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية حول السيول والطوارئ؛ حيث أكدت استمرار جهود اللجنة التي استقبلت الوفد المصري برئاسة وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، ودخول القطاع الخاص السوداني والجهود الشعبية في إغاثة المتضررين وكميات المساعدات التي وزعت على المتأثرين.

من جانبه، أشار وزير الزراعة المكلف الدكتور عبدالقادر تركاوي، إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والرؤية حول كيفية دفع الضرر عن الزراعة من خلال دعم المزارع.

في غضون ذلك، أطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني، على مجمل الأوضاع بولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، وتداعيات السيول والفيضانات بالولاية، وذلك لدى لقائه مساء اليوم، والي ولاية النيل الأزرق عبدالرحمن نور التوم.

وأوضح والي النيل الأزرق، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول تداعيات السيول والفيضانات بالولاية وانقطاع طريق رئيسي فيها، مما أدى إلى تأزيم الأوضاع بالولاية، والحاجة الماسة لمواطني الولاية للمساعدات اللازمة.

وقال: "طلبنا من رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع، وتنظيم جسر جوي بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتوفير المعينات والمساعدات الإنسانية اللازمة لمواطني الولاية وإصلاح الطريق القومي".

وأضاف: أن رئيس مجلس الوزراء يتفهم كل الأوضاع بالولاية، ووعد بتأمين الاحتياجات الضرورية لمواطني الولاية لاحتواء تداعيات السيول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 بالاسم.. الرابط الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

فضيحة جديدة للجزيرة.. ضابط «ابن بلد» يحول احتجاجات باعة في الإسكندرية إلى هتاف «تحيا مصر»

موعد فتح الطيران السعودى

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

فى اليوم العالمى لمحو الأمية.. قصص سيدات تعلمن في الكبر

منوعات

طرق استعلام مخالفات المرور مصر 2020

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020

سعر متر التصالح في عين شمس فى مخالفات البناء

السعودية تتوسع فى خدمة عقود الزواج الإلكترونية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
انكشاف قطرى فى بريطانيا.. أموال سوداء واختراقات مؤثرة
صفوت البياضي
آن للغربان أن تغادر سماء لبنان
مؤمن المحمدي
الساحرة المستديرة
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «٣»
المزيد

الثقافة

حاتم حافظ: أعمال جائزة خيري شلبي الثلاثة لكتاب من الأقاليم

خالد جلال يفتتح معرض «معالم القاهرة التاريخية» بالهناجر (صور)

الفائزة بجائزة خيري شلبي: فوز أول أعمالى خطوة مبشرة

شعبان يوسف: خيري شلبي ملك البورتريه