حبس عاطلين تعديا على صاحب مخبز لمعاكسته شقيقة أحدهما

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتعدي على صاحب مخبز بسلاح أبيض لمعاكسته شقيقة أحدهما بمنطقة النهضة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "ولاء. م"، و"علاء. م" عاطلين، وأقرا بتعديهما على صاحب مخبز بسلاح أبيض لمعاكسته شقيقة أحدهما ومضايقتها يوميا والتحرش بها لفظيا.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطلين بالتعدي على صاحب مخبز بسلاح أبيض وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة لمعاكسة المجنى عليه لشقيقه أحدهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.