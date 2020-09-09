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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالمحلة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:40 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط عصابة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالمحلة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية عن ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب بدائرة قسم ثان المحلة وبإرشادهم تم ضبط الدراجة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع والمسروقات 2 هاتف محمول.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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