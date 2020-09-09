بعد إصابة الفنان جمال يوسف.. طرق الوقاية من سرطان البلعوم

أثارت أحدث صورة للفنان جمال يوسف، بعد إصابته بسرطان البلعوم، حالة من تعاطف الكثيرين من رواد التواصل الاجتماعي، حيث اكتشف الفنان الشهير مرضه في شهر أبريل الماضي.ففي تسجيل متداول له، يقول فيه إنه شعر في البداية بآلام في الغدة الليمفاوية، وبعد عمل عينة، علم جمال يوسف إصابته بورم في الغدد اللمفاوية، وهو ما يعرف بسرطان البلعوم.ولهذا نستعرض فى السطور التالية، طرق الوقاية من سرطان البلعوم، بحسب الموقع الطبي "mayoclinic"، فعلى الرغم من أنه لا توجد طريقة واحدة فعالة للوقاية من الإصابة بسرطان الحلق، ولكن ينصح الأطباء بمجموعة من الأمور التى يمكن أن تقلل خطر الإصابة بسرطان الحلق، أبرزها:-الإقلاع عن التدخين.-الاعتدال في شرب الكحول.- اتباع نظام غذائي صحي، غني بالفواكه والخضروات، حيث تحمى الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة والخضروات من خطر الإصابة بسرطان الحلق.