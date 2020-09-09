انطلاق قافلة طبية مجانية في الإسماعيلية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة طبية بمنطقة طومسون في محافظة الإسماعيلية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، تحت إشراف الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والتي تستمر على مدار يومين.وتشمل القافلة كافة التخصصات الطبية مثل "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية" بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية.ومن المقرر أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لها.