مصطفى شعبان يلتقي عمرو سعد للاستعداد لـ«عش الدبابير»

يعقد كلا من النجم عمرو سعد والنجم مصطفى شعبان، جلسات عمل نهاية الأسبوع القادم مع المؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد خالد موسى، بعد انتهاء من عمليات ما بعد التصوير لفيلم "30 مارس" من مونتاج ومكساج، لوضع الخطوط العريضة للمسلسل الجديد.وقررت الشركة المنتجة للعمل وضع اسم مبدئي للمسلسل الجديد باسم "عش الدبابير" تمهيدا لتغييره مع نهاية التصوير؛ نظرا لما يحمله العمل من مفاجآت لا يريدون إبراز بعضها من الاسم الذي سيستقروا عليه.وكان المؤلف محمد سيد بشير كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بسم الله ومَن توكّل على فهو حسبه ووكيله، وما شاء الله ولا قوة إلاّ بالله، تم الاتفاق رسميًا على إنتاج مسلسل "عش الدبابير" أسطورة سرية وسفينة "اسم مؤقت".وأضاف في منشوره "المسلسل هيعرض في رمضان ٢٠٢١ بإذن الله على MBC Masr، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح، ويعتبر ثالث تعاون لي مع مصطفى شعبان والثاني مع أحمد خالد موسى بعد نجاح هروب اضطراري، والأول مع عمرو سعد".