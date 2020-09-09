«الصحة العالمية»: سلامة اللقاحات أولوية

قالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن سلامة أي لقاح محتمل لمرض «كوفيد- 19» تأتي "في المقام الأول" في حين علقت شركة أسترا زينيكا تجاربها، مؤقتًا على الأقل، على لقاح محتمل بسبب مخاوف تتعلق بالآثار الجانبية.وقالت الدكتورة سوميا سواميناثان في ندوة على موقع التواصل الاجتماعي "الحديث عن السرعة لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه"، وأضافت "لا يزال ينبغي اتباع قواعد اللعبة بالنسبة للأدوية واللقاحات يتعين اختبار سلامتها في المقام الأول".ولم يرد مسئولون من المنظمة على أسئلة رويترز بشأن خطوة أسترا زينيكا لتعليق تجاربها العالمية، ومنها تجارب كبيرة في مراحل متقدمة، على لقاحها التجريبي لفيروس كورونا الذي يسبب مرض «كوفيد- 19»، وذلك بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب.