كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

https:www.egypt.gov.egmobileservicesNTPMOJ-GGTrafficServicesList.aspx







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4 - انتظر بضع دقائق حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بك وقم بالضغط على كلمة إجمالي المخالفات التي تظهر أمامك.



5 - في وجود أي مخالفات ستظهر أمامك على الشاشة إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.

4 - انتظر بضع دقائق حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بك وقم بالضغط على كلمة إجمالي المخالفات التي تظهر أمامك.5 - في وجود أي مخالفات ستظهر أمامك على الشاشة إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.

تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر، وذلك بعد أن وفرت الحكومة المصرية على المواطنين الخدمة إلكترونيًا، خوفًا على صحة المواطنين وتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأصبحت هذه الخدمة متاحة لجميع المواطنين وخاصة في ظل انتشار الإنترنت والتي تتمثل في القدرة على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر.ويقدم بكم " الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل عنبرقم اللوحة في مصر، وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية في بيان رسمي.وتستمر جهود الحكومة المصرية في تقديمها أفضل خدمة للمواطنين، وقامت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والهيئة القومية للبريد، وذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر ودفع قيمة الغرامات عبر مكاتب البريد على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، كما يمكن تقديم تظلمات على المخالفات عبر مكاتب البريد.يبحث المواطنين عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر، وذلك بأسهل طريقة لتوفير العبء والازدحام، عن طريق رابط التسجيل التي أعلنت الحكومة المصرية، وذلك عبر موقع إدارة المرور، لذلك ننشر لكم رابط التسجيل بموقع إدارة الاستعلام الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر 2020، هو كالآتي:طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية1 - الدخول على خدمات نيابات المرور من خلال رابط التسجيل التي أعلنت عنه الحكومة المصرية.2 - ثم تقوم بالضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات كماهو موضح في صورة.3 - إذا ظهرت لك اللوحة الخاصة بك مكونة من أرقام فقط قم بتحديد خانة أرقام كتابة أرقام اللوحة، وإذا كانت مكونة من أرقام وحروف قم بتحديد خانة أرقام وحروف.