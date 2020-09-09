مواعيد المترو «ساعة الفتح والإغلاق»

مواعيد عمل المترو «ساعة الفتح والإغلاق»





موعد بداية تشغيل المترو وعن مواعيد عمل المترو ساعة الإغلاق، فإنه تم إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 11.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11.35 مساءً، كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 11.15 مساء ومن العتبة 11.45 مساء.

وعن مواعيد عمل المترو ساعة الفتح، فإنه تم إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي: من الساعة 5:15 صباحًا من المحطات الابتدائية بدءا من (قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان، محطة المرج الجديدة، والخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب، ومن نادي الشمس بالخط الثالث، ومن العتبة)، في إشارة من قبل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية، وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظًا على سلامة وصحة الركاب، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو.



وتقوم محطات المترو دائمًا بتشغيل صوتي داخل المحطات وعلي رصيف انتظار القطارات للتوعية بشكل متكرر ومستمر على مدار اليوم بالتطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات، واستمرار التنسيق لحث المواطنين بالتعاون مع هذه الإجراءات بأن ترتدي الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظًا على سلامة وصحة الركاب من انتشار عدوى وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميًا بـ «كوفيد- 19».

يتسأل الكثير من المصريين والمقيمين أيضا بجمهورية مصر العربية عن مواعيد عمل المترو ساعة الفتح والإغلاق.