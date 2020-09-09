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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد فتح الطيران السعودى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:38 ص
موعد فتح الطيران
موعد فتح الطيران السعودي
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يبحث الكثير من المواطنين في الوطن العربي وخاصةً مصر عن آخر أخبار الخطوط السعودية ومستجدات موعد فتح الطيران السعودي، حيث علقت المديرية العامة للجوازات في السعودية، بعد إعلان السعودية توقف الطيران نتيجة فيروس كورونا المستجد، فهناك عدد كبير من العاملين العالقين في بلادهم منذ الأزمة ولم يتمكنوا من العودة لمباشرة أعمالهم.

موعد فتح الطيران السعودي

وفي وقت سابق صرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية حول الموعد الرسمي لموعد فتح الطيران السعودي، مؤكدة أن هناك عدد من المتقييمات التي تقوم بها الجهات المعنية مما يمكنها الحفاظ على سلامة الجميع خصوصا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بـ"كوفيد-19".

حجز الخطوط السعودية
ويمكن للمواطنين حجز الخطوط السعودية في الخطواط التالية:
- لا بد من تسجيل الدخول على رابط الخطوط الجوية السعودية.
- الضغط على كلمة استمرار.
- اختيار إدارة الحجوزات.
- تسجيل رقم الحجز الخاص.
- كتابة الاسم الأخير من الاسم المسجل على تذكرة الطيران.
- كتابة الرقم القومي.
- الضغط على استعراض.

شروط السماح بنقل المسافرين الدوليين من وإلى المملكة السعودية

كما أعلنت الخطوط السعودية شروط للسماح بنقل المسافرين الدوليين من وإلى المملكة، على النحو التالي:

1 - إلزام المسافرين توقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.
2 - خضوع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام.
3 - تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب.
4 - مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض.

وتأتي تلك الإجراءات المشدده حرصًا على عدم تزايد الأعداد المصابة في المملكة العربية السعودية بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميًا "كوفيد-19"بها وبالعالم بأثره، فتتخد هذه الإجراءات الاحترازية خوفا من انتشار العدوى واللحاق الضرر بالصحة العامة.

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