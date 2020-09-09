موعد فتح الطيران السعودى

حجز الخطوط السعودية



شروط السماح بنقل المسافرين الدوليين من وإلى المملكة السعودية

وفي وقت سابق صرحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية حول الموعد الرسمي لموعد فتح الطيران السعودي، مؤكدة أن هناك عدد من المتقييمات التي تقوم بها الجهات المعنية مما يمكنها الحفاظ على سلامة الجميع خصوصا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بـ"كوفيد-19".ويمكن للمواطنين حجز الخطوط السعودية في الخطواط التالية:- لا بد من تسجيل الدخول على رابط الخطوط الجوية السعودية.- الضغط على كلمة استمرار.- اختيار إدارة الحجوزات.- تسجيل رقم الحجز الخاص.- كتابة الاسم الأخير من الاسم المسجل على تذكرة الطيران.- كتابة الرقم القومي.- الضغط على استعراض.كما أعلنت الخطوط السعودية شروط للسماح بنقل المسافرين الدوليين من وإلى المملكة، على النحو التالي:1 - إلزام المسافرين توقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.2 - خضوع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام.3 - تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب.4 - مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض.وتأتي تلك الإجراءات المشدده حرصًا على عدم تزايد الأعداد المصابة في المملكة العربية السعودية بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميًا "كوفيد-19"بها وبالعالم بأثره، فتتخد هذه الإجراءات الاحترازية خوفا من انتشار العدوى واللحاق الضرر بالصحة العامة.