مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة 2020

أسعار التذاكر لحديقة الحيوان بالجيزة

يبحث الكثير من المصريين عن مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة 2020 وأسعار التذاكر حيث يلهو بها الكبار والأطفال لتميزها بمساحتها الواسعة الخضراء الأمانة على الجميع، كما تتمتع بحدائق خضراء تحمل الورود والاشكال الجميلة من الشجر والأنواع الأخرى من الزراعة التجميلية وأيضًا احتوائها على حيوانات مختلفة ومنها الأجنبية أيضًا.وعن مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة 2020، فيتم فتح أبواب الحديقة أمام الجماهير من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعه 5 عصرا، ويبدأ موعد أجازة حديقة الحيوان بجميع العاملين بها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.الأربعاء ٩:٠٠ص–٥:٠٠موأعلنت الحكومة المصرية في بيان لها عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامنا مع إعادة فتحها للمواطنين، على أن تذكرة الدخول لحديقة الحيوان كما هي دون أي تغيير بقيمة 5 جنيهات فقط.الجدير بالذكر أنه تم تأسيس حديقة الحيوانات بالجيزة سنة 1891 م، وهي تعتبر من أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث كانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا، كما أمر بإنشائها الخديوي إسماعيل.كما بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية، وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديجول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد بها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تحوي متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويًا.يشار إلى أن حديقة الحيوانات تم افتتاحها مجددًا ولكن بشروط وقواعد صحية شديدة نظرًا لما تمر به جمهورية مصر العربية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا بـ كوفيد19- ويتم توجيه بإلزام الزائرين بارتداء الكمامات، ويتم تعقيم حديقة الحيوانات بشكل دوري على مدار اليوم خوفا من انتقال العدوى في حالة إصابة أحد بالفيروس.