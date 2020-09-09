إصابة نائب الرئيس الأفغانى بجروح طفيفة فى انفجار بكابول

أصيب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، اليوم الأربعاء، بجروح طفيفة حين استهدف تفجير موكبه في كابول، ما أدى الى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 12 آخرين بجروح، كما أعلن مسئولون.وفي شريط فيديو نشر على «فيسبوك» بعد الانفجار، قال صالح وقد ظهرت ضمادات على يده اليسرى، إنه كان مغادرًا إلى مكتبه حين تعرض موكبه لهجوم.وأضاف: «أنا بخير لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح، أنا وابني الذي كان في السيارة معي، بخير».وتابع: «لقد أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي، وكان الانفجار قويا».من جهته، قال أكمل سامسور، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم نقل 6 جثث و12 جريحًا إلى مستشفى كابول.