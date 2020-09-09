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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلن سحب قوات أمريكية من العراق وأفغانستان اليوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
ترامب
ترامب
منار احمد
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إعلان خفض القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، في وقت مرتقب اليوم.

ونقلت قناة «العربية» عن مسؤول أمريكي أنه استكمالًا لتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون في الإدارة الأميركية عن انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية في العراق، وهو ما شهدته بالفعل الأشهر الماضية، فإن الرئيس دونالد ترمب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وتستكمل إدارة ترمب خطة سابقة وضعتها من أجل سحب الجنود من الخارج، رأى بعض المحللين أن الهدف من الإعلان الآن قد يكون إقناع الناخبين بأن المرشح الجمهوري يفي بوعوده بإنهاء ما وصفها بحروب أمريكا التي لا تنتهي.

وكان مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم نشر اسمه الشهر الماضي، قال إنه من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها من العراق في الأشهر المقبلة.

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