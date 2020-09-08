برومو «قعدة رجالة» يحقق مليون مشاهدة فى ٤٨ ساعة

تخطى برومو برنامج «قعدة رجالة» في موسمه الثالث للنجم خالد سليم، حاجز مليون مشاهدة خلال ٤٨ ساعة.وينتظر «سليم» انطلاق برنامجه الجديد يوم السبت 26 سبتمبر الجاري على شبكة OSN، حيث يستضيف كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات.ونشر خالد سليم صورا من كواليس تصويره البرنامج الجديد بلبنان رفقة الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري والنجم السوري قيس الشيخ نجيب والتي أظهرت مدى التجانس فيما بينهم في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو.وكشف خالد سليم عن أن الموسم الجديد من البرنامج سيكون مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.ويواصل النجم خالد سليم تصوير دوره في بطولته الجديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.