السودان يخصص 150 مليون جنيه لمواجهة آثار الفيضانات

أعلنت وزارة المالية السودانية، اليوم الثلاثاء، تخصيص أكثر من ١٥٠ مليون جنيه؛ لتخفيف آثار الفيضانات التي ضربت عموم البلاد.وأكدت هبة أحمد علي وزير المالية والتخطيط بالسودان دعم المتأثرين من الفيضانات التي ضربت البلاد، معلنة تخصيص نحو ١٥٠ مليون جنيه لتخفيف آثار الفيضانات عبر الدفاع المدني، بجانب ٣٣ مليون جنيه تم تخصيصها لوزارة الصحة لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأشارت هبة علي إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع المانحين، للمساهمة في درء آثار الفيضانات، ومن المقرر أن تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطواريء القومية، موضحة أنها وضعت برنامج من ٧ أولويات، أولها معاش الناس عبر برنامج سلعتي الذى انطلق اليوم بتمويل من وزارة المالية ومتابعة وإشراف وزارة التجارة والصناعة، ويطرح البرنامج سلع تقل بنسبة تتراوح بين ٢٠-٣٠٪ عن السوق.كما أعلنت الوزيرة عن برنامج للإصلاح الاقتصادي، لكبح جماح التضخم ليصل الي ٢٠-٣٠٪ خلال عام، بجانب برامج أخرى مصاحبة مثل برنامج دعم الأسر الذي ينطلق في أكتوبر المقبل بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية.