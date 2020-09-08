إيقاف عامل بـ«أوقاف البحر الأحمر» والتحقيق معه

قررت وزارة الأوقاف، إيقاف عامل بمديريتها في البحر الأحمر، لحين انتهاء التحقيقات معه بديوان عام الوزارة.وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن إيقاف العامل يأتي بناء على مذكرة الموارد البشرية بمديرية البحر الأحمر، لفتحه دار مناسبات مسجد الرحمن بالغردقة بالمخالفة للتعليمات، وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.كانت وزارة الأوقاف قد حذرت جميع العاملين بها من فتح دور المناسبات أو دورات المياه، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.