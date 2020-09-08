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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد تابع لمجلس السراج يصل القاهرة قادمًا من مصراتة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:47 م
فائز السراج
فائز السراج
محمد عمر
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يصل وفد ليبي يضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الاستشاري ومستشار فائز السراج للأمن القومي إلى القاهرة قادمًا من مصراتة.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد الليبي في القاهرة عددًا من المسئولين المصريين لمناقشة تطورات الملف الليبي، وفق قناة "سكاي نيوز".

ومن المقرر أن يناقش الوفد الليبي مع الجانب المصري تفعيل الحل السياسي والتأكيد على وقف إطلاق النار وعلى الدور المصري في حل الأزمة.

يذكر أنه تم الإعلان عن انتهاء جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية واستئناف الحوار الخميس المقبل.

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