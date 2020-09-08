وفد تابع لمجلس السراج يصل القاهرة قادمًا من مصراتة

يصل وفد ليبي يضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الاستشاري ومستشار فائز السراج للأمن القومي إلى القاهرة قادمًا من مصراتة.وأفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد الليبي في القاهرة عددًا من المسئولين المصريين لمناقشة تطورات الملف الليبي، وفق قناة "سكاي نيوز".ومن المقرر أن يناقش الوفد الليبي مع الجانب المصري تفعيل الحل السياسي والتأكيد على وقف إطلاق النار وعلى الدور المصري في حل الأزمة.يذكر أنه تم الإعلان عن انتهاء جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية واستئناف الحوار الخميس المقبل.