ضبط 422 مخالفا لقرار وقف البناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 422 شخصا مخالفا لقرار وقف البناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.