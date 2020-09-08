3 أعراض جديدة تنذر بالإصابة بفيروس كورونا

جاء في التقرير أن أطباء حذروا من أعراض جديدة قد تشير للإصابة بالفيروس منها:

بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة، وتعاملت الحكومات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي، واتباع ما يمكن من سبل للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن جائحة كورونا وتصاعد الاصابات، التى بلغ إجماليها في العالم لأكثر من 26.75 مليون شخص، وكثير من الناس تبين أنهم أصيبوا بأعراض خفيفة ولم يعلموا أنها تنذر بالإصابة بوباء كورونا المستجد.- الشعور بالحرارة عند لمس الصدر أو الظهر.- صوت سعال غير طبيعي وآلام العضلات.- الغثيان والتقيؤ.- إسهال بين الحين والأخر.- احمرار العيون.- الارهاق العام.- سيلان الأنف.- طفح جلدي.- الشعور بالبرد دون سبب.- وعارض جديد توصل اليه باحثون يظهر على أصابع القدم، ويعرف بالانجليزي Covid-19 Toes وما لوحظ في هذا العارض هو شكل قضمة اصبع القدم وتحدث العدوى عندما يتأثر تدفق الدم على مدى طويل، ويؤدي إلى تجلط الدم أو آفات على الجلد وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تورم أصابع القدم والقدم.- عدم القدرة على امتلاك ذاكرة حادة أو نقص التركيز الحاد.